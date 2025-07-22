Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю sport-express.ua зібрала свою версію ідеального тенісиста.

Кого на сьогодні ви вважаєте найкращою тенісисткою та найкращим тенісистом світу?

Думаю, що Карлос Алькарас та Іга. Звісно, Новак Джокович статистично все одно номер один, адже він ще чинний гравець, але Алькарас зараз кращий.

Марто, уявімо, що ви можете зібрати з конструктора ідеальну тенісистку та тенісиста усіх часів та народів. Від кого візьмете – швидкість, від кого – витривалість, від кого – володіння ударами, від кого – тактичне мислення, від кого – впевненість у собі?

Цікаве запитання! Добре, спробую зібрати ідеального гравця.

Швидкість я б взяла в Алькараса. Витривалість – у Рафаеля Надаля. Володіння ударами – у Роджера Федерера. Тактичне мислення… Тут складно обрати, бо багато хто грає дуже розумно, але, напевно, знову Федерер – за його вміння бачити корт та читати гру. Впевненість у собі – у Джоковича.

Цього разу я вирішила зосередитись на чоловічому тенісі – напевно, тому що на нього трохи легше дивитись збоку, не через призму суперництва.

Нагадаємо, що Марта потрапила у заявку збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.