Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю sport-express.ua дала оцінку власним виступам у сезоні-2025:

Я оцінюю цей сезон як досить рівний.

Було багато маленьких та великих перемог – таких, які залишаються поза кадром, які мало хто бачить або знає. Однак для мене саме вони є найважливішими. Я вважаю, що роблю хорошу роботу. Моя команда – теж. І я вірю, що це обов’язково дасть результат.

Якщо порівнювати, то старт минулого сезону, мабуть, був сильнішим за цей. З усім тим до Ролан Гаррос я показувала дуже стабільний рівень (в 1/64 фіналу Ролан Гаррос-2025 Костюк програла Сарі Бейлек 0:2). На більшості турнірів мені вдавалося проходити достатньо далеко. Було чимало хороших матчів та переломних моментів, хоч цього року мені не завжди щастило з жеребкуванням, плюс – дві травми, і ще двічі я сильно хворіла прямо під час турнірів. Звісно, це не полегшувало сезон.

Але я задоволена тим, як виходила з кожної складної ситуації, і продовжую це робити. Теніс – це завжди трохи схоже на американські гірки. Кожного тижня треба знову виходити на корт, боротися, показувати результат. Лише одиницям вдається робити це стабільно – з тижня в тиждень доходити до фінальних стадій. На жаль, я поки не серед цих одиниць, але рухаюся туди.

А як щодо Roland Garros?

Це був важкий турнір. Там не склалося багато речей: як я почувалася, що відбувалося навколо, який був настрій… Не можу сказати, що щось конкретне пішло не так, але загалом усе склалося не на мою користь. І, звісно, це вплинуло на гру. Матч вийшов невдалим, але я точно винесла з нього важливі уроки.

Нагадаємо, що Марта потрапила у заявку збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.