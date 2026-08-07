Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA, 11) вийшла у четвертий раунд турніру WTA 1000 у Торонто.

У матчі третього кола Марта із рахунком 6:3, 6:1 обіграла представницю США Медісон Кіз.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Костюк один раз подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з чотирьох. Її суперниця виконала один ейс і припустилася двох подвійних помилок, не реалізувавши при цьому жодного брейк-пойнта з 10 зароблених.

У наступному колі Костюк зустрінеться із полькою Ігою Швьонтек.

Минулого року турнір проходив у Монреалі, його переможницею стала канадська тенісистка Вікторія Мбоко, яка у фіналі обіграла представницю Японії Наомі Осаку з рахунком 2:6, 6:4, 6:1.

Нагадаємо, Костюк – одна з найкращих за «бубликами» у сезоні-2026 на рівні WTA.