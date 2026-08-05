Костюк здобула 50 перемог на турнірах WTA 1000, Марта – друга в історії України
До рекорду Світоліної ще дуже далеко
Марта Костюк / Фото - CNN
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) здобула 50 перемог за карʼєру на турнірах рівня WTA 1000.
У другому раунді турніру WTA 1000 у Торонто Марта з рахунком 7:6(4), 6:0 перемогла представницю Канади Кетрін Себов (WTA №231).
Костюк стала другою представницею України, якій вдалося досягти цього показника. Лідеркою є Еліна Світоліна, на рахунку якої 139 перемог на WTA 1000.
Цього сезону Костюк виграла 9 матчів на «тисячниках».
Рекордсменки України за перемогами в матчах WTA 1000:
1. Еліна Світоліна – 139
2. Марта Костюк – 50
3. Леся Цуренко – 40
4. Альона Бондаренко – 34
5. Даяна Ястремська – 34
Нагадаємо, Світоліна не без проблем вийшла у третій раунд «тисячника» в Торонто.