Стала відома суперниця Костюк у другому раунді турніру WTA 500 в Брісбені
Це представниця Казахстану
близько 3 годин тому
Марта Костюк / Фото - CNN
Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) дізналася імʼя суперниці, з якою зіграє у другому раунді турніру WTA 500 у Брісбені.
Марта отримала статус 16-ї сіяної, що забезпечило їй старт із другого кола турніру.
Першою суперницею українки стане представниця Казахстану Юлія Путінцева (WTA №74).
Путінцева замінила на турнірі чешку Кароліну Плішкову. У першому раунді вона здобула перемогу над американкою Хейлі Батіст.
Матч між Костюк та Путінцевою заплановано на 7 січня.
Нагадаємо, що Марта зіграє в основі Australian Open.