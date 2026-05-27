Сіннер із впевненої перемоги стартував на Roland Garros-2026
Перша ракетка світу «розібрав» господаря кортів
близько 15 годин тому
Яннік Сіннер / Фото - АТР
Чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вийшов у другий раунд Відкритого чемпіонату Франції-2026.
У першому колі він з рахунком 6:1, 6:3, 6:4 обіграв француза Клемана Табюра (АТР, 171).
Матч тривав 2 години 9 хвилин. За цей час Сіннер вісім разів подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував 5 брейк-пойнтів з 13 зароблених. На рахунку Табюра два ейси, дві подвійні помилки та жодного заробленого брейк-пойнта.
У другому колі Roland Garros Сіннер зустрінеться з аргентинським тенісистом Хуан-Мануелем Серундоло (ATP, 56).
Нагадаємо, Монфіс зіграв свій останній матч на Roland Garros.
Поділитись