Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 93) залишає Відкритий чемпіонат Франції, поступившись у другому раунді американці Пейтон Стернс (WTA 78).

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. У першій партії українка поступалася з рахунком 1:3 і двічі відігравала брейк, проте програла вирішальну подачу в десятому геймі. У другому сеті Снігур не змогла взяти жодного гейму.

Roland Garros. 1/32 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) — Пейтон Стернс (США) — 4:6, 0:6

Для 24-річної киянки це був дебютний виступ в основній сітці Roland Garros. Наступного тижня Снігур планує розпочати трав'яний сезон на турнірі WTA 125 у Бірмінгемі.

Монфіс після заключного матчу в кар'єрі на Roland Garros згадав і Світоліну.