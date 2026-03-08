Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграла свій стартовий матч на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.

Костюк з рахунком 6:3, 6:2 перемогла американку Тейлор Таунсенд (№87 WTA).

До цього тенісистки зустрічалися лише одного разу – у 2024-му в Аделаїді Костюк виграла в трьох сетах.

Українка потрапила до посіву, тому почала виступи з другого раунду. Таунсенд подолала кваліфікацію, а в першому колі обіграла Марію Боузкову з Чехії (№33 WTA) – 6:2, 6:1.

Для Костюк це був перший матч після травми на старті Australian Open-2026.

У наступному раунді турніру Марта зіграє проти третьої ракетки світу Олени Рибакіної.

