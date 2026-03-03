Індіан-Веллс: Світоліна, Костюк та Ястремська дізналися перших суперниць
Матчі першого раунду відбудуться 4–5 березня
близько 6 годин тому
3 березня відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс (США). Україну представлять три тенісистки.
Суперниці та старт:
Еліна Світоліна (9 WTA): розпочне з 1/32 фіналу. Суперниця — переможниця пари Лаура Зігемунд (Німеччина) / Петра Марчінко (Хорватія).
Марта Костюк (28 WTA): розпочне з 1/32 фіналу. Суперниця — Марія Боузкова (Чехія) або тенісистка з кваліфікації. Це перший турнір Марти після травми на Australian Open.
Даяна Ястремська (52 WTA): розпочне з 1/16 фіналу. Суперниця — Чжан Шуай (Китай). Рахунок особистих зустрічей — 1:3. У разі перемоги Даяна вийде на Александру Еалу (Філіппіни).
Графік матчів:
1-й раунд: 4–5 березня.
2-й раунд: 6–7 березня.
