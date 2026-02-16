«Відсутність цінностей призведе до краху»: Костюк жорстко розкритикувала МОК за дискваліфікацію Гераскевича
Тенісистка зізналася, що новина про усунення українця через «шолом пам'яті» викликала в неї лють
1 день тому
Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала резонансне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмена повністю усунули від участі в Зимових Іграх у Мілані та Кортіні через його спробу вшанувати пам'ять загиблих спортсменів.
Я дізналася про це рішення в перерві між тренуваннями, пішла у ванну і просто розплакалася, тому що прийняла це дуже близько до серця, особливо як спортсменка. У тенісі все зовсім інакше в порівнянні з тими видами спорту, де люди буквально будують все своє життя навколо Олімпіади.
У мене виникло почуття люті і глибоке відчуття несправедливості в цьому світі, враховуючи ту щоденну боротьбу і ту катастрофу, через яку щодня проходять українці, включаючи мою сім'ю і моїх друзів. І знаєте, те, що подібне відбувається на додачу до всього іншого, просто не вкладається у мене в голові.
Не знаю, я просто... тенденція прийняття певних рішень в останні пару років у всьому світі дуже розчаровує. Мені здається, що у багатьох керівних органів, на жаль, немає чіткої позиції щодо своїх цінностей. І рано чи пізно це призведе до краху, тому що якщо у вас немає цінностей, немає принципів, за які ви стоїте і які ви захищаєте, я думаю, це не може бути життєздатним у довгостроковій перспективі.
І, так, я не знаю... це дуже складна тема для мене, тому що, знаєте, іноді у мене просто не вкладаються в голові певні рішення в певні моменти, і це, безумовно, було одним з них.
Владислав Гераскевич планував виступати в особливому «шоломі пам'яті» із зображеннями українських атлетів, які стали жертвами російської агресії. МОК заблокував цю ініціативу, назвавши її «політичною». Після того як українець відхилив компромісні варіанти (чорну стрічку або демонстрацію шолома лише у мікс-зоні), організація ухвалила безпрецедентне рішення — повну дискваліфікацію спортсмена перед самим стартом.