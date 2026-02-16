Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала резонансне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмена повністю усунули від участі в Зимових Іграх у Мілані та Кортіні через його спробу вшанувати пам'ять загиблих спортсменів.

Я дізналася про це рішення в перерві між тренуваннями, пішла у ванну і просто розплакалася, тому що прийняла це дуже близько до серця, особливо як спортсменка. У тенісі все зовсім інакше в порівнянні з тими видами спорту, де люди буквально будують все своє життя навколо Олімпіади.

У мене виникло почуття люті і глибоке відчуття несправедливості в цьому світі, враховуючи ту щоденну боротьбу і ту катастрофу, через яку щодня проходять українці, включаючи мою сім'ю і моїх друзів. І знаєте, те, що подібне відбувається на додачу до всього іншого, просто не вкладається у мене в голові.

Не знаю, я просто... тенденція прийняття певних рішень в останні пару років у всьому світі дуже розчаровує. Мені здається, що у багатьох керівних органів, на жаль, немає чіткої позиції щодо своїх цінностей. І рано чи пізно це призведе до краху, тому що якщо у вас немає цінностей, немає принципів, за які ви стоїте і які ви захищаєте, я думаю, це не може бути життєздатним у довгостроковій перспективі.

І, так, я не знаю... це дуже складна тема для мене, тому що, знаєте, іноді у мене просто не вкладаються в голові певні рішення в певні моменти, і це, безумовно, було одним з них.