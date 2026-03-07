Ястремська не змогла дотиснути Еалу у другому раунді «тисячника» в Індіан-Веллс
Українка залишилася за бортом турніру WTA 1000
близько 3 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№52 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс, США.
Ястремська з рахунком 5:7, 6:4, 5:7 програла Александрі Еалі (№32 WTA) з Філіппін.
Матч тривав 2 години 45 хвилин.
Це була друга офіційна зустріч тенісисток. Еала веде у протистоянні – 2:0.
Ястремська на старті турніру перемогла китаянку Чжан Шуай (№62 WTA) – 6:3, 6:2. Александра розпочала свої виступи одразу з другого кола.
Еала в наступному раунді зустрінеться з американкою Корі Гауфф.
Нагадаємо, Людмила Кіченок вдало стартувала на парному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс.