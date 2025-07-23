Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю sport.ua поділилася очікуваннями від заключного турніру Великого шолому у сезоні-2025 – US Open:

Зараз я добре працюю й бачу свій прогрес. Мені подобається не лише те, що видно на корті, а й ті внутрішні перемоги, які лишаються «за кадром». Їх бачить моя команда, мої близькі, і для мене це дуже цінно.

Вірю, що все рухається в правильному напрямку, і дуже хочу, щоб це сталося вже на US Open. У мене є всі можливості пройти якомога далі, але варто памʼятати, що з іншого боку сітки – теж суперниця. Я не граю сама з собою.

Півфінал теж буде чудовим результатом? Це буде ваш новий рекорд на турнірах серії Grand Slam!

Я вважаю, що так – шанс є. Півфінал US Open був би для мене справді чудовим результатом. Турніри Великого шолому завжди дають особливу мотивацію. Дійти до півфіналу означало б встановити особистий рекорд і зробити ще один важливий крок уперед.

Француженка Лоїс Буассон дійшла до півфіналу на Roland Garros. То в принципі для вас вихід як мінімум у півфінал US Open теж може стати завданням, що вирішується?

Такі історії справді мотивують. Даяна доходила до півфіналу Australian Open-2024 з кваліфікації, Лоїс Буассон – на Roland Garros, Аманда Анісімова грала у фіналі Wimbledon. Це ще раз доводить: у тенісі можливо все. Я теж вірю, що здатна пройти цей шлях. Це амбітна мета, і я щодня працюю, щоб бути до неї максимально готовою.

Нагадаємо, що Марта потрапила у заявку збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.