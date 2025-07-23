Радукану після перемоги над Костюк: «Такі матчі додають впевненості»
Емма поділилася думками про адаптацію до нового покриття
близько 1 години тому
Британська тенісистка Емма Радукану (46 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 500 у Вашингтоні, обігравши в першому колі українку Марту Костюк (27 WTA). Слова наводить ВТУ.
Такі перемоги дійсно приносять тобі багато задоволення, тому що ти отримуєш заряд впевненості. Ти проходиш через певні напружені ситуації: граєш тай-брейк, робиш брейки, виграєш матч на прийомі... Тому я задоволена. Марта – складна суперниця, я знаю її з тих пір, коли нам було по 11 років. Цього року вона вже перемагала мене, тому добре записати цей матч на свій рахунок.
Тенісистка також прокоментувала складність переходу з трав’яного покриття на хард:
Я вважаю, що це в цілому складний етап сезону: перехід з грунту на траву, а потім з трави – на хард. І це власне перший рік, коли я повноцінно його проходжу. Я пишаюся тим, як мені вдається справлятися з цим, навіть коли я відчуваю себе не дуже комфортно. Тут дуже «живі» умови: м'яч значно швидше летить, вище відскакує в порівнянні з травою, і для мене так зручніше. Сподіваюся, що з часом, після матчевої практики, я буду відчувати себе ще краще.
Костюк продовжила програвати в першому колі — цього разу покинула Вашингтон.