Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю sport.nv.ua висловилася про серію з шести поспіль поразок. Відзначимо, що востаннє Марта перемагала ще у травні:

В таких моментах, в яких я знаходжусь зараз, я часто запитую себе, розмовляю з моїм колом, і я розумію, що найважливіше для мене це те, в якому напрямку я рухаюсь. Тобто не які в мене на сьогоднішній день є перемоги, а в цілому, куди я хочу рухатися, куди мій вектор направлений. Я розумію, що, незважаючи на цей складний період, який був, мій рух йде в правильний бік. Люди майже нічого не знають про моє життя.

В минулому році, після Штутгарту (Марта дійшла до фіналу Porsche Tennis Grand Prix) у мене було повне вигорання. Я просто вигоріла після Штутгарту.

Там був просто неймовірний турнір для мене. Він був як і хороший, так і поганий в багатьох аспектах. І після нього я не могла, мені здається, місяці три відновитися емоційно. Я взагалі не хотіла грати в теніс, я не хотіла ні на які турніри їхати, не хотіла тренуватися. Мені нічого не хотілося, в мене не було взагалі ніякої жаги до перемог, ніякої мотивації не було. Я просто їздила на турніри, тому що мені потрібно було.

Я не можу просто в якийсь момент прийняти рішення, що я не хочу грати, і я не граю. У мене є обов’язки перед спонсорами, перед іншими людьми. І в той період, коли мені було зле, я можу сказати, що якість тренувань, яку я мала, була дуже низька. Я розумію, що більший час, який я проводила на корті, я просто втратила. І зараз в мене такий великий спад результатів. Я знаю, що якість тренувань, якість роботи, яку зробила я і моя команда, вона в сотні разів краще, аніж торік. І я розумію, що рано чи пізно це все одно дасть результат. Можливо не в цьому році, можливо не на наступному турнірі. Але я знаю, що цей час я не дарма прожила. І для мене це, в моїй перспективі тенісистки, це найважливіше.

Теніс це такий вид спорту, якщо ти виграєш більше матчів, ніж ти програєш, то вважається, що у тебе класна кар'єра. Ти не дуже мега успішний, але в тебе класна кар'єра. Багатьом незрозуміло коли ти можеш весь рік не мати жодного титулу, але мати найкращий сезон в своїй кар'єрі. Або не мати жодного титулу, але закінчити в топ-10 світу. Інколи це незрозуміло нам самим. І проходить такий сезон, як у мене був в тому році, я його закінчила в топ-20, у мене жодного титулу не було, але це був найуспішніший рік в моїй кар'єрі. І ти так сідаєш в кінці року і кажеш собі: ну класний же був рік, багато покращень, досвід. А з іншого боку, кажеш, я ж реально жодного титулу не маю в цьому році. І це така дилема.