Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 35) у другому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі перемогла Камілу Осоріо Серрано (WTA, 57) 3:6, 7:6 (5), 6:2.

За майже 2 з половиною години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з одинадцяти та 6 разів помилилася при подачі. Колумбійка зробила 1 ейс, 6 брейків та 9 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Даяна взяла реванш за поразку на Олімпіаді-2024.

Наступною суперницею Ястремської стане одинадцята ракетка світу Емма Наварро.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті турніру у Монреалі.