Ястремська з камбеком перемогла на старті престижного турніру у Канаді
Даяна у трьох сетах переграла колумбійку Осоріо Серрано
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська (WTA, 35) у другому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі перемогла Камілу Осоріо Серрано (WTA, 57) 3:6, 7:6 (5), 6:2.
За майже 2 з половиною години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з одинадцяти та 6 разів помилилася при подачі. Колумбійка зробила 1 ейс, 6 брейків та 9 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Даяна взяла реванш за поразку на Олімпіаді-2024.
Наступною суперницею Ястремської стане одинадцята ракетка світу Емма Наварро.
Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті турніру у Монреалі.
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