Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №26) для ВТУ прокоментувала перемогу над Елізабеттою Коччаретто (WTA №91) в матчі в рамках півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти Італії (6:2, 6:3).

«Звичайно, вийти вперед 1-0 – це дуже добре. Але це тільки перший матч дня. Чекаю з нетерпінням, щоб вболівати за Еліну. Це буде чудова битва. Я дуже щаслива, що зараз ми попереду в цьому протистоянні, це правда дуже добре, але матчева зустріч ще триває.

Сьогодні я пам’ятала, як Коччаретто відігралася кілька днів тому, програючи по ходу і першого, і другого сетів. Я знала, що вона боротиметься до останнього. Останній гейм був дуже-дуже довгим, але я просто намагалася і далі грати агресивно, продовжувати тиснути на неї. Я думаю, що у мене був хороший план на гру, він дуже добре працював.

Дякую всій моїй команді, всі вони вже пішли, але вони були чудовою підтримкою для мене і до матчу, і під час матчу. Я дійсно щаслива, що впоралася за два сети, це був чудовий поєдинок».