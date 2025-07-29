Костюк здолала чемпіонку Wimbledon-2023 та вийшла у третій раунд турніру в Монреалі
Українка у трьох сетах обіграла Маркету Вондроушову
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 28) з перемоги розпочала свій шлях на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Монреалі (Канада).
У матчі другого раунду українка здолала переможницю Wimbledon-2023 чешку Маркету Вондроушову (WTA 63). Поєдинок тривав три сети та завершився з рахунком – 2:6, 6:3, 6:2.
У третьому раунді турніру в Монреалі Марта Костюк зіграє проти дар’ї касаткіної (Австралія).
Відзначимо, що Марта перервала серію з шести поспіль поразок.
Ястремська з камбеком перемогла на старті престижного турніру у Канаді.