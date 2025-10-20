Друга ракетка України Марта Костюк підбила підсумки сезону-2025. Слова українки наводить btu.org.ua:

Не повністю. Знаєте, я подивлюся, яким буде кінець року, але це той час, коли озираєшся на все, що зробила, і на те, що могла зробити краще. Думаю, цього року було багато поліпшень поза кортом – у тому, як я живу, у тому, як підходжу до життя. Тож у цьому році багато позитивного, але також і певні проблеми – такі як травми і поразки в напружених матчах.

Я просто відчуваю, що багато разів цього року натикалася на стіну, програючи безліч матчів тенісисткам з топ-10. У багатьох поєдинках я була дуже близько до перемоги, але не змогла перейти цю межу. Тож коли рік добігає кінця, у мене є певні розчарування. Відчуваю, що мені потрібно зробити останні кілька кроків, щоб це подолати. Важливо дійсно вірити в те, що робиш, і вірити, що це станеться для тебе. Цього року здавалося, ніби перешкода за перешкодою – мені не дуже щастило з сіткою. Якимось чином я опинилася там, де є. Це був пристойний рік, але для мене – недостатньо хороший.