Друга ракетка України Марта Костюк (28 WTA) підбила підсумки сезону 2025 року, звернувшись до своїх уболівальників у соціальних мережах.

Тенісистка назвала цей рік одним із найстабільніших і найважливіших у своїй кар’єрі.

Цей сезон став одним із найстабільніших і значущих у моїй кар'єрі. Це було непросто, але я продовжувала виходити на корт і працювати - незважаючи ні на що, що відбувалося навколо.



Бували тижні, коли я навіть не знала, чи зможу зіграти, і моменти, які випробовували мене на міцність у всіх сенсах. Але якимось чином ми завжди знаходили шлях уперед - і це заслуга людей, які поруч зі мною. Моя команда і близькі допомагали мені залишатися собою і вірили в мене тоді, коли я сама не могла. Така підтримка додає сил - словами це неможливо описати.



І все це нагадало мені одну просту річ: важливо не те, скільки разів ти падаєш, а те, скільки разів знаходиш у собі сміливість піднятися знову.



Цей рік також змусив мене по-новому поглянути на теніс. Це дуже егоцентричний світ - усе обертається навколо тебе, твого тіла, твоїх цілей, твого мислення. Але коли я побачила це з боку, щось змінилося. Я почала помічати більше, знаходити сенс не тільки в результатах і по-справжньому цінувати сам шлях.



Тур стає дедалі складнішим із кожним роком - більше навантажень, матчів, перельотів. Тому тепер для мене баланс означає все. Це про те, як берегти тіло, енергію і будувати щось, що буде довговічним.



Були кроки вперед і назад - великі й маленькі, але всі вони були частиною одного шляху. Зрештою, саме це і важливо: не фінішна межа, а дорога, якою ти йдеш, щоб її досягти.