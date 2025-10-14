Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк в інтерв’ю Vogue Ukraine розповіла про свої життєві цілі, мотивацію та ставлення до кар’єри.

Спортсменка зізналася, що не женеться за рейтингом і намагається зосереджуватися на процесі, а не на результаті:

Рейтинг? Це лише наслідок дій, зусиль, матчів. Тому я концентруюся на процесі, на тому, як працюю щодня. Адже з усіх цих днів складається результат. Марта Костюк

Костюк також зазначила, що для неї важливо не лише спортивний розвиток, а й реалізація поза кортом:

У мене є цілі в благодійності, у роботі мого фонду, у спортивних результатах. Але мені цікаво, де я опинюся зрештою. Ця невідомість — найцікавіше. Тож я просто хочу рухатися далі і жити. Марта Костюк

Костюк: «У нас кар’єра коротка, потрібно отримувати задоволення».