Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) невдало стартувала в одиночній сітці турніру WTA 1000 в Ухані.

Марта у першому раунді «тисячника» з рахунком 6:2, 2:6, 4:6 програла чешці Кароліні Муховій (№22 WTA).

Матч тривав 2 години 34 хвилини. За цей час Мухова не виконала подач навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-пойнти з 11. На рахунку Костюк один ейс, 10 подвійних помилок і три реалізовані брейк-пойнти з шести.

Це була друга очна зустріч тенісисток – у першій у вересні 2025 року Кароліна перемогла Марту в 1/8 фіналу US Open.

Марта зіграє два матчі за день – на 7 жовтня планується і її старт в парному розряді.

Раніше визначились усі учасники 1/8 фіналу Masters у Шанхаї.