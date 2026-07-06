Костюк проти фіналістки Wimbledon. Визначилася суперниця українки в 1/4 фіналу
Українка зустрінеться з Жасмін Паоліні
12 хвилин томуПідписатися в
Друга ракетка України Марта Костюк (13 WTA) отримала суперницю в 1/4 фіналу Wimbledon-2026. За вихід до півфіналу лондонського мейджора українка посперечається з фіналісткою турніру 2024 року, італійкою Жасмін Паоліні (17 WTA).
У своєму поєдинку 1/8 фіналу італійська тенісистка у важкому трисетовому протистоянні здолала — Александру Еалу з Філіппін. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:3 на користь Паоліні.
Дотепер Костюк та Паоліні тричі зустрічалися на корті в межах турнірів WTA, причому всі матчі проходили на хардовому покритті. Наразі перевага в очних дуелях на боці італійки — 2:1.
Дебютний у кар'єрі Марти Костюк чвертьфінал відбудеться у середу, 8 липня.
Костюк: «Досі не можу повірити, що вийшла до чвертьфіналу Wimbledon».