Друга ракетка України Марта Костюк (13 WTA) прокоментувала свою перемогу над американкою Ешлін Крюгер (102 WTA) у поєдинку 1/8 фіналу Wimbledon-2026.

Тенісистки провели на корті непростий двосетовий матч, який завершився на користь українки із рахунком 6:4, 6:4. В інтерв'ю на корті Марта поділилася емоціями від історичного успіху та відзначила складні погодні умови в Лондоні.

Неймовірно. Я досі не можу усвідомити, що це сталося. Сьогодні був дуже важкий день, дуже спекотно. Чим довше залишаєшся на цьому покритті, тим гірше себе почуваєш. Але сьогодні була велика боротьба, складні умови, дуже вітряно. І я знаю, що Ешлін у формі після кваліфікації. Вона зіграла 17 матчів на траві, перш ніж зіграти цей матч. Я подумала, що не думаю, що за всю свою кар’єру зіграла стільки матчів на траві. Це було дуже важко. Я досі не можу в це повірити.

Мені важко було важко зламати її протягом усього матчу. Дуже задоволена двома останніми брейками, які зекономили мій час на корті. Мені це було потрібно. Але важко це усвідомити. Дякую вам за те, що прийшли, за підтримку.