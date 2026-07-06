Олійникова втратила перевагу в третьому сеті й вилетіла з турніру в Бостаді
Українка програла Моюці Утідзімі з Японії
44 хвилини томуПідписатися в
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№53 WTA) завершила свої виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у шведському Бостаді. Уже в першому раунді змагань українка в напруженій боротьбі програла представниці Японії Моюці Утідзімі (№108 WTA).
Драматичне протистояння на корті тривало 2 години та 43 хвилини й завершилося у трьох сетах із рахунком 7:5, 2:6, 5:7 на користь японської тенісистки.
Поєдинок відзначився важкою ігровою гойдалкою. У вирішальній третій партії Олійникова мала чудові шанси на підсумковий успіх і вела в рахунку 5:3. Проте українка втратила ігрову перевагу та віддала суперниці чотири гейми поспіль, що й призвело до поразки.
Костюк: «Досі не можу повірити, що вийшла до чвертьфіналу Wimbledon».
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