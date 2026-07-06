Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк (13 WTA) знялася з парного розряду трав'яного Мейджора. Про це офіційно повідомили організатори Wimbledon-2026.

Українка мала провести другий поєдинок за день, проте після зміщення часу початку гри ухвалила рішення завершити виступи в парній сітці, щоб зосередитися на одиночному розряді. Через це українсько-румунський дует Марта Костюк / Елена-Габріела Русе не вийшов на матч, а їхні суперниці автоматично пройшли до 1/4 фіналу.

Наступний поєдинок на Wimbledon-2026 Костюк проведе у середу, 8 липня, в межах 1/4 фіналу одиночного розряду.

Костюк: «Досі не можу повірити, що вийшла до чвертьфіналу Wimbledon».