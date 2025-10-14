Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк в інтерв’ю Vogue Ukraine розповіла про самопочуття наприкінці сезону та про травму, яку отримала перед US Open.

Якщо чесно, за всю свою кар’єру такою свіжою наприкінці сезону я ще не почувалася. Я завжди працювала до виснаги. А зараз зрозуміла, що так діла не буде. У нас кар’єра доволі коротка, тому потрібно проживати її з кайфом, отримувати задоволення, а не мучитися й чекати, коли все закінчиться. Марта Костюк

Костюк згадала травму, яка сталася перед US Open:

Я зіграла дуже крутий розіграш проти Касаткіної на тайбрейку в третьому сеті. І впала на ракетку прямісінько на зап’ясток. Марта Костюк

Попри біль, тенісистка дограла матч, але наступного дня зрозуміла, що ситуація серйозна — у чвертьфіналі вона не могла навіть тримати ракетку. МРТ показало надрив зв’язок на правій руці.

Після пошкодження Костюк лікувалася в Лос-Анджелесі, працювала з французьким реабілітологом, який співпрацює з гравцями NBA, та фізіотерапевтом Кобі Браянта.

