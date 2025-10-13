Світоліна зберегла місце у топ-15 рейтинга WTA, Костюк втратила позиції
Пегула обійшла росіянку Андрєєву
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 13-ту позицію. Марта Костюк опустилась на 28-ме місце.
Джессіка Пегула піднялась у топ-5, обійшовши росіянку Мірру Андрєєву.
Рейтинг WTA станом на 13 жовтня:
1. Аріна Соболенко – 10400 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8768
3. Корі Гауфф (США) – 7873
4. Аманда Анісімова (США) – 5924
5 (6). Джессіка Пегула (США) – 5183
6 (5). Мірра Андрєєва – 4643
7. Медісон Кіз (США) – 4449
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4331
9. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4113
10 (11). Катерина Александрова – 3158
13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606
28 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659
30 (31). Даяна Ястремська (Україна) – 1559
131. Юлія Стародубцева (Україна) – 587
137 (139). Олександра Олійникова (Україна) – 560
158 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462
174 (175). Дар’я Снігур (Україна) – 417
265 (263). Анастасія Соболєва (Україна) – 262
Нагадаємо, Гауфф перемогла Пегулу в американському дербі та стала переможницею «тисячника» в Ухані.