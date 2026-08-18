Костюк та Стірнс перемогли сестер Вільямс на старті парного турніру в Цинциннаті
Доля матчу вирішилася на тай-брейку у вирішальній партії
Марта Костюк / Фото - CNN
Українка Марта Костюк та американка Пітон Стірнс у першому колі парного турніру в Цинциннаті (США) перемогли легендарних американок Серену та Вінус Вільямс.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 1:6, 10:8.
За цей час Костюк і Стірнс виконали один ейс, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували два з п'яти брейк-пойнтів. На рахунку їхніх суперниць два ейси, три подвійні помилки та два реалізовані брейк-пойнти з семи.
У другому колі Костюк та Стірнс зіграють із китаянкою Ханьюй Го та француженкою Крістіною Младенович.
Нагадаємо, Костюк не без проблем вийшла в третій раунд одиночного турніру WTA 1000 в Цинциннаті.