Світоліна та Костюк зберегли позиції в рейтингу WTA, Ястремська залишила топ-100
Калініна піднялася на три сходинки
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг після турніру серії 1000 в Торонто.
Перша ракетка України Еліна Світоліна 9-ту позицію у світовій класифікації.
Марта Костюк, яка дійшла до четвертого раунду, залишається на 11-му місці.
Чемпіонка турніру в Канаді Іга Швьонтек, яка на шляху до титулу перемогла двох українок, піднялась на 5-ту позицію.
Даяна Ястремська залишила топ-100 рейтингу.
Рейтинг WTA станом на 14 серпня:
1. Аріна Соболенко – 8670
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8316
3. Джессіка Пегула (США) – 6680
4. Корі Гауфф (США) – 5919
5(8). Іга Швьонтек (Польща) – 5419
6(5). Мірра Андрєєва – 5323
7(6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5048
8(7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016
9. Еліна Світоліна (Україна) – 4634
10. Аманда Анісімова (Україна) – 4353
11. Марта Костюк (Україна) – 3830
45(43). Дарʼя Снігур (Україна) – 1163
46(44). Олександра Олійникова (Україна) – 1154
51(54). Ангеліна Калініна (Україна) – 1081
78(65). Юлія Стародубцева (Україна) – 953
107(87). Даяна Ястремська (Україна) – 747
137(139). Вероніка Подрез (Україна) – 574
195(197). Анастасія Соболєва (Україна) – 404
259(261). Катаріна Завацька (Україна) – 283
417(423). Єлизавета Котляр (Україна) – 150
Нагадаємо, Ястремська вилетіла на старті «тисячника» у Цинциннаті.