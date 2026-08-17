Костюк не без проблем вийшла в третій раунд турніру WTA 1000 в Цинциннаті
Марта обіграла переможницю Australian Open-2020
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) зіграла матч в рамках другого кола турніру WTA 1000 в Цинциннаті.
Українка в трьох сетах з рахунком 4:6, 6:3, 7:5 перемогла американку Софію Кенін (№115 WTA).
Матч тривав 2 години і 24 хвилини. За цей час Марта подала 9 разів навиліт, зробила 7 подвійних помилок, використала 4/6 брейк-пойнтів та відіграла 8/11 брейк-пойнтів суперниці.
Це була друга офіційна зустріч тенісисток – Костюк зрівняла рахунок у протистоянні.
Кенін на старті перемогла Еву Лис (№92 WTA) – 1:6, 6:3, 6:3. Марта пропускала перший раунд «тисячника».
Українка зіграє у третьому колі з американкою Слоун Стівенс.
Нагадаємо, Світоліна у божевільному матчі обіграла Валентову на «тисячнику» в Цинциннаті.