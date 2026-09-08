Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA, 11) покращить свою позиції в оновленому рейтингу WTA за підсумками US Open.

У понеділок, 14 вересня, українка дебютує в топ-10 світового рейтингу. Це стало можливим після поразок Сорани Кирсті та Наомі Осаки на американському мейджорі, які були найближчими переслідувачками Марти.

24-річна Костюк стала другою українкою, яка увійшла до десятки рейтингу після Еліни Світоліної, дебют якої відбувся там в лютому 2017 року.