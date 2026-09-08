Костюк вперше у своїй кар'єрі опиниться в топ-10 рейтингу WTA
Марта повторить досягнення Світоліної
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA, 11) покращить свою позиції в оновленому рейтингу WTA за підсумками US Open.
У понеділок, 14 вересня, українка дебютує в топ-10 світового рейтингу. Це стало можливим після поразок Сорани Кирсті та Наомі Осаки на американському мейджорі, які були найближчими переслідувачками Марти.
24-річна Костюк стала другою українкою, яка увійшла до десятки рейтингу після Еліни Світоліної, дебют якої відбувся там в лютому 2017 року.
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Також вперше в історії дві українки будуть одночасно в топ-10 рейтингу – Еліна нині йде 7-ю в онлайн-рейтингу.
Нагадаємо, що цього сезону Костюк двічі доходила до півфіналів турнірів Grand Slam – на Roland Garros та Wimbledon. А також виграла дебютний титул на рівні WTA 1000 – в Мадриді.
Нагадаємо, Костюк програла Носковій в 1/8 фіналу US Open-2026.