Костюк програла Носковій в 1/8 фіналу US Open-2026
Українка поступилася у трьох сетах
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США-2026.
У 1/8 фіналу українка поступалася шостій ракетці світу Лінді Носковій із Чехії у трьох сетах.
За 2 години 27 хвилин на корті Костюк виконала дев’ять ейсів, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала п’ять брейк-поїнтів із семи. Носкова не подала жодного ейсу, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала шість із дев'яти брейк-поїнтів.
US Open 2026. 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) — Лінда Носкова (Чехія) — 5:7, 7:5, 4:6
Дива не сталося: Стародубцева прогнозовано програла другій ракетці світу та остаточно вибула з US Open.
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