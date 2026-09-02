Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) у флешкоментарі після перемоги над американкою Слоан Стівенс (WTA 209) на US Open розповіла про психологічну стійкість та підтримку України під час турніру.

За лаштунками точно робиться дуже багато роботи. Я не завжди щаслива, але вважаю, що мати невдалі дні й проходити через них із високо піднятою головою — це дуже важливо.

Я також дуже віруюча, я християнка, і це допомагає мені твердо стояти на ногах, цінувати кожен день мого життя й просто рухатися далі.

Зараз в Україні дуже важко. Київ під атаками останні 6 днів. Це дуже складно, там моя родина. Але знову ж таки, я намагаюся жити кожну мить, і не знаю, коли це все закінчиться...

Уміння бути співчутливою точно допомагає розуміти, що в житті є значно важливіші речі, ніж програний тенісний матч чи просто поганий день.