Володимир Кириченко

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA №46) зіграла матч першого раунду US Open-2026.

Олександра з рахунком 6:4, 6:4 обіграла американку Різ Брантмаєр (WTA №431).

У другому сеті американка вела з рахунком 4:3, однак Олександрі вдалося двічі зробити брейк та завершити матч за 1 годину 39 хвилин.

Протягом зустрічі Олександра не зробила жодного ейсу, припустилася 4 подвійних помилок, реалізувала 6 брейк‑пойнтів із 8 та програла 4 гейми на своїй подачі.

У американки Брантмаєр – 1 ейс і 2 подвійні помилки. Водночас у її активі більше віннерів – 23 проти 12, тоді як в Олійникової було менше невимушених помилок – 27 проти 47 у суперниці.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

У другому колі Олійникова зіграє з філіпінкою Александрою Еалою.

Для українки це був дебютний матч в основній сітці US Open. Раніше вона грала лише у кваліфікаціях американського мейджора.

Нагадаємо, Стародубцева перемогла Зайдель на старті US Open 2026.