Стала відома суперниця Стародубцевої у другому раунді US Open-2026
Це зіркова тенісистка із Греції
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Визначилась суперниця української тенісистки Юлії Стародубцевої (WTA №58) у другому колі US Open.
Вона зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі (WTA №35).
Це буде їхня перша очна зустріч. Матч відбудеться у четвер, 3 вересня.
Стародубцева на старті турніру у двох сетах обіграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (WTA №123) – 6:2, 6:2. Саккарі у першому колі здолала американку Робін Монтгомері (WTA №187) – 2:6, 7:5, 6:2.
Юлія вперше в кар’єрі подолала перший раунд американського мейджора.
Раніше визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому раунді US Open-2026.