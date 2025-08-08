Стало відомо, хто стане суперницею Костюк у другому колі «тисячника» у Цинциннаті
близько 1 години тому
Марта Костюк / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) дізналася імʼя суперниці, з якою зіграє у другому раунді турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).
Суперницею Марти стане представниця Німеччини Татьяна Марія (№41 WTA).
Це буде друга офіційна зустріч тенісисток. Минулого року німкеня поступилася українці в першому колі турніру WTA 1000 у Торонто.
Матч між Костюк та Марією запланований на 9 серпня.
Зазначимо, що Костюк пропускала перше коло турніру. Татьяна на старті обіграла кваліфаєрку Вітні Осігве.
