Костюк знялася з турніру у Вашингтоні
У столиці США не виступлять Паоліні та Йович
близько 4 годин томуПідписатися в
Марта Костюк / Фото - CNN
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 11) ухвалила рішення знятися з турніру WTA 500 у Вашингтоні, який розпочнеться 27 липня. Про це повідомляє Tennis365.
Окрім Костюк, турнір у Вашингтоні пропускають італійка Жасмін Паоліні (№15 WTA) та американка Іва Йович (№16 WTA).
У столиці США виступить перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA), яка отримає другий номер посіву.
Марта має взяти учатсь в турнірах у Торонто, Цинциннаті та US Open.
Костюк зараз посідає 11-те місце в рейтингу WTA – це її особистий кар’єрний рекорд.