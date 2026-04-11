Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація. Україна – Польща. Відеотрансляція
Наша команда перебуває в кроці від фінальної стадії турніру
близько 4 годин тому
Сьогодні, 11 квітня, відбудеться матчева зустріч збірної України проти Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
Україна веде у протистоянні з рахунком 2:0. Матч триватиме до трьох перемог.
Людмила та Надія Кіченок проведуть парний матч проти Маї Хвалінської та Катажини Кави. Початок – о 13.00 за Києвом.
Трансляція запланована на Setanta Sports.
Під час першого ігрового дня відбулося 2 матчі. Марта Костюк (№27 WTA) здолала Магду Лінетт (№55 WTA), Еліна Світоліна (№7 WTA) перемогла Катажину Каву (№160 WTA).
Зазначимо, що Україна та Польща розіграють місце в фінальній стадії турніру, куди потраплять вісім команд. Минулого року українки вперше кваліфікувалися на фінальний турнір та дійшли до півфіналу.
