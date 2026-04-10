Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння в межах Кубка Біллі Джин Кінг. Поєдинок пройде в польському місті Глівіце, де тенісистка розраховує на значну кількість українських вболівальників на трибунах. Слова наводить ВТУ.

Сподіваюся, на трибунах буде багато українців, які нас підтримають. Я знаю, що зараз у Польщі живе багато людей, які були змушені виїхати через війну. Минулого року ми грали в Радомі – тоді нам вдалося вийти до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемог над Польщею та Швейцарією – і атмосфера була чудовою. Зараз очікую щось подібне, тим паче що склади практично не змінилися. Ми відкриваємо нову главу, і це дуже хвилююче. За день до цього в Кракові зіграє донецький Шахтар, тож сподіваюся, частина вболівальників залишиться і приїде на наш матч – адже Глівіце зовсім поруч. Еліна Світоліна

Поєдинок між збірними України та Польщі розпочнеться сьогодні 10 квітня о 17:00 за київським часом.

Марченко – про матч з Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг: «Ми приїхали перемагати – це наша головна мета».