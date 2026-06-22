Легендарна Вільямс отримала wild card в основу Wimbledon-2026
Семиразова чемпіонка британського мейджора зіграє в одиночному розряді
близько 1 години томуПідписатися в
Серена Вільямс / Фото - Yahoo
23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam легендарна американська тенісистка Серена Вільямс зіграє на Wimbledon-2026.
44-річна Серена отримала wild card в основну сітку турніру.
Серена – семиразова чемпіонка Wimbledon-2026 в одиночному розряді.
Wimbledon пройде з 29 червня до 12 липня.
Нагадаємо, що Вільямс відновила кар’єру в червні цього року – вона не грала з US Open-2022.
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