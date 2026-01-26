Володимир Кириченко

Американка Корі Гауфф стала наймолодшою ​​тенісисткою, яка виходила до чвертьфіналу як мінімум на одному з турнірів Великого шолома протягом шести сезонів поспіль з часів швейцарки Мартіни Хінгіс, якій це вдавалося протягом 7 років, та співвітчизниці Вінус Вільямс.

Гауфф розпочала свою серію у 2021 році, коли вийшла до чвертьфіналу на Roland Garros. Потім кожен сезон американка доходила до цієї стадії на двох з чотирьох турнірів Великого шолома, причому завжди одним з них був французький мейджор.

У чвертьфіналі Australian Open-2026 21-річна Гауфф, яка займає третій рядок світового рейтингу, зіграє з українкою Еліною Світоліною.

Нагадаємо, Світоліна розбила росіянку та вийшла в 1/4 австралійського мейджора.