Денис Сєдашов

Американка Серена Вільямс та канадка Вікторія Мбоко успішно подолали стартовий раунд парного розряду на турнірі WTA 500 у Лондоні. У першому матчі вони переграли дует Ніколь Мелікар-Мартінес (США) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія).

Зустріч тривала 1 годину та 32 хвилини і завершилася у двох сетах. За час, проведений на корті, Вільямс та Мбоко виконали два ейси, припустилися трьох подвійних помилок та реалізували три з п'яти брейк-пойнтів. Їхні суперниці жодного разу не подали навиліт, зробили п'ять подвійних помилок і реалізували свій єдиний брейк-пойнт.

WTA 500 Лондон. Парний розряд. 1/16 фіналу

Серена Вільямс (США) / Вікторія Мбоко (Канада) — Ніколь Мелікар-Мартінес (США) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) — 7:6 (7:2), 6:2

У наступному раунді Вільямс та Мбоко зустрінуться з переможницями протистояння Лейла Фернандес / Лаура Зігемунд — Александра Панова / Демі Схурс.

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