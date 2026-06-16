Денис Сєдашов

Експерші ракетки світу Серена та Вінус Вільямс виступлять у парному розряді Wimbledon-2026. Організатори турніру Великого шолому офіційно надали американському тандему wild card.

Для Серени Вільямс, яка має у своєму активі 23 титули Grand Slam в одиночному розряді, це вже друге гучне повернення — тиждень тому вона відновила виступи після чотирирічної паузи в кар'єрі.

Спільний матч сестер на мейджорі відбудеться вперше з 2022 року, коли вони востаннє грали в парі на US Open.

Наразі ні Серена, ні Вінус не заявлені до одиночної сітки Wimbledon. Проте організатори змагань залишили одне запрошення (wild card) вакантним і оголосять його володарку згодом.

Повернення, на яке чекали. Серена Вільямс у тандемі з Мбоко вийшла до другого кола турніру у Лондоні.