Денис Сєдашов

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна поділилася думками про повернення в тур легендарної американської тенісистки Серени Вільямс. Володарка 23 титулів турнірів Великого шолому планує виступити у парному розряді на змаганнях WTA-500 в Лондоні в середині червня.

Під час пресконференції на Roland Garros українська спортсменка зазначила, що такі легенди мають особливий статус у світовому спорті:

Серена… Це дуже унікальна ситуація. Вона як Роджер [Федерер]… Знаєте… Може не грати рік або близько того, а потім вийти і грати просто неймовірно. Думаю, це просто інший рівень GOAT (найвеличнішої всіх часів). Дуже рада, що вона повертається. Вважаю, це чудова і дуже надихаюча історія для всіх мам по всьому світу. Еліна Світоліна

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