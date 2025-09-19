Світоліна не змогла дотиснути Паоліні, Італія зрівняла рахунок в матчі з Україною
Еліна була в двух кроках від перемоги
близько 2 годин тому
19 вересня проходить матчеве протистояння у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025 між збірними Італії та України.
У другій грі матчевої зістрічі на корт вийшли Еліна Світоліна (WTA 13) і Жасмін Паоліні (WTA 8). Українка зазнала поразки в трьох сетах за 2 години і 25 хвилин.
Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу
Італія – Україна 1:1
Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна 3:6, 6:4, 6:4
Зазначимо, що у другому сеті Еліна втратила перевагу з рахунку 4:2 (A:40) на своїй подачі.
Світоліна провела третє очне протистояння проти Паоліні і вперше програла італійці. Раніше Еліна перегравала Жасмін на Australian Open-2025 і Roland Garros-2025.
Паоліні принесла збірній Італії перший бал і зрівняла рахунок у протистоянні, 1:1.
У першій грі поєдинку Італії та України Марта Костюк обіграла Елізабетту Коччаретто.
Переможець протистояння визначиться в парному матчі, на який заявлені тандеми Людмила Кіченок/Надія Кіченок і Жасмін Паоліні/Сара Еррані.