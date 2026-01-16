Людмила Кіченок перед Australian Open стала віцечемпіонкою турніру в Аделаїді
Українка у парі з Кравчик поступилися Сіняковій та Шуай
11 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Дезіре Кравчик у фіналі турніру серії WTA500 в австралійській Аделаїді поступилися Катержині Синяковій та Чжан Шуай 1:6, 4:6.
За годину з чвертю на корті україно-американський тандем реалізував 2 брейк-поінти з трьох та тричі помилився при подачі. Чесько-китайська пара зробила 6 брейків та одну «подвійну».
Нагадаємо, що українки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open.
