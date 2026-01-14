Михайло Цирук

Вже 18 січня стартує основна сітка чергового розіграшу першого сезону турніру Великого шолома – Australian Оpen. В останні роки представники України стабільно радують нас на мейджорах, добираючись до пізніх стадій і навіть здобуваючи перемоги.

Перед початком дебютного великого турніру нової кампанії пропонуємо згадати найголовніші та найяскравіші досягнення українців та українок на дорослих ТВШ.

Легендарний фінал Андрія Медведєва на Roland Garros-1999

Це зараз на тенісних турнірах найвищого рівня Україна представлена виключно жінками, проте так було не завжди. Наприкінці 90-х головною людиною в українському тенісі був Андрій Медведєв, який був неймовірно близьким до того, щоб стати першим переможцем мейджора з нашої країни.

На Roland Garros-1999 Медведєв, який незадовго до цього скотився з 4 місця світового рейтингу на 100-те і збирався завершувати кар'єру, дістався фіналу, де зустрівся з легендарним Андре Агассі. Українець впевнено забрав перші два сета (6:1 і 6:2), але у вирішальний момент не витримав напруги і все ж таки віддав матч зірковому супернику, програвши наступні три (4:6; 3:6; 4:6). Однак, той яскравий трилер назавжди залишиться в історії світового тенісу.

Фінал Олени Татаркової у парному розряді Wimbledon-1999

1999 став справді пам'ятним для українського тенісу, адже фінал Медведєва був не єдиним вирішальним поєдинком турніру Великого шолома за участю спортсменів з нашої країни. Однієї з головних вершин у своїй кар'єрі досягла Олена Татаркова, яка стала фіналісткою турніру Вімблдону.

У парі з Маріан де Свардт з ПАР наша тенісистка здобула п'ять перемог на шляху до вирішального матчу, а в 1/2 обіграла лідерок посіву – білоруску Наталю Звєрєву і чешку Яну Новотну. Але в поєдинку за титул Татаркова і де Свардт, на жаль, у запеклій боротьбі поступилися американській парі, представленій Ліндсей Девенпорт та Коріною Мораріу (4:6; 4:6).

Фінал Тетяни Перебийніс у змішаному парному розряді Wimbledon-2005

Ще одна українська фіналістка Вімблдона, Тетяна Перебийніс, також досягла цього у парному розряді, але у змішаному. Разом з Полом Хенлі з Австралії харків'янка успішно подолала п'ять раундів на шляху до вирішального матчу, а ось там цей тандем не зміг нічого протиставити француженці Марі Пірс та представнику Індії Махешу Бупаті, поступившись результатом 4:6; 2:6.

Перемога сестер Бондаренко на Australian Оpen-2008

Легендарний тріумф, який упродовж 15 років залишався єдиною українською перемогою на турнірах Великого шолома, подарували країні сестри Катерина та Олена Бондаренко. Приємно, що цей титул АО-2008 у парному розряді завоював суто український дует.

Тріумфу в Мельбурні не віщувало абсолютно нічого: на попередніх мейджорах сестри стабільно вилітали у другому колі, а на турнірах WTA ніколи не добиралися далі за півфінали. Але тут раптом прорвало: неймовірно яскравий виступ, який завершився перемогою над Вікторією Азаренко та Шахар Пеєр у фіналі (2:6; 6:1; 6:4) став справжньою сенсацією та найяскравішою сторінкою у кар'єрі тенісисток.

Півфінал Еліни Світоліної на Wimbledon-2019

Відносно новий приклад успішного виступу українки на Вімблдоні. У тому дуже сильному для себе році Світоліна вийшла відразу в два півфінали турнірів Великого шолома: крім Вімблдону вона також зупинилася за крок від вирішального матчу US Open.

Свій шлях на трав'яному мейджорі Еліна розпочала з упевненої перемоги над австралійкою Дар'єю Гавриловою (7:5; 6:0), потім на відмові пройшла росіянку маргариту гаспарян (5:7; 6:5), далі розібралася з Марією Саккарі з Греції (6:3; 6:7; 6:2) та Петрою Мартіч з Хорватії (6:4; 6:2), у чвертьфіналі обіграла чешку Кароліну Мухову (7:5; 6:4), а ось в 1/2 без шансів поступилася представниці Румунії Сімоні Халеп (1:6; 3:6).

Півфінал Еліни Світоліної на US Open-2019

Найкращий результат України в одиночному розряді US Open також встановила Еліна Світоліна. Після перемоги над Вітні Осігве на старті турніру Еліна пройшла Вінус Вільямс, Даяну Ястремську, Медісон Кіз та Йохану Конту, не програвши в цих матчах жодного сету, але за крок до фіналу українку якось надто легко зупинила легендарна Серена Вільямс (6:3; 6:1), сповна помстившись за сестру.

Перемога Людмили Кіченок у міксті Вімблдону-2023

Другий титул турніру Великого шолома в історії Україні принесла Людмила Кіченок. На Вімблдоні-2023 вона у парі з хорватом Мате Павичем назавжди вписала своє ім'я в історію легендарного турніру, перемігши всіх своїх суперників у міксті.

Півфінал Еліни Світоліної на Wimbledon-2023

Через рік після народження дитини перша ракетка України повернулася на корт у квітні, і практично одразу почала демонструвати чудові результати. У сезоні 2023 року одеситка встигла виграти свій 17-й індивідуальний титул WTA, тріумфувавши на турнірі у Страсбурзі, повернулася до топ-25 світового рейтингу та отримала від WTA нагороду Повернення року.

На своєму першому мейджорі сезону, яким став Роллан Гаррос, Еліна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, розібравшись зокрема з дев'ятою сіяною турніру Дар'єю Касаткіною.

Проте найпам'ятнішим досягненням року, безумовно, став вихід до півфіналу Вімблдону, на шляху до якого Еліна здолала Вікторію Азаренко та першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Півфінал Даяни Ястремської на Australian Open-2024

Те, що Даяна Ястремська зробила на Australian Open-2024, в черговий раз демонструє, що в тенісі, як і в спорті в цілому, може статися все, що завгодно, і це страшенно чудово. Вона розпочинала турнір з кваліфікації, і стала лише другою в історії АО учасницею відбіркових матчів, якій вдалося дійти до півфіналу.

При цьому їй, як це іноді буває, не дісталася легка сітка: у п'яти з шести своїх матчів українка була аутсайдером, і не зустрілася на кортах Мельбурна з жодною суперницею нижче топ-50 світового рейтингу, а чотири з шести взагалі були з топ-30. Все це не завадило Даяні провести, мабуть, найкращий турнір у своєму житті, яким вона переписала тенісну історію як свою власну, так і країни.

І в півфінальному матчі проти 15-ї ракетки світу Чжен Цінь Вень була зовсім не безнадійною! Чудово розпочала, зробила ранній брейк, після медичного тайм-ауту ледь не відіграла втрачену в середині партії перевагу, проте все ж таки поступилася, як у першому сеті, так і в другому (4:6; 4:6).

Фінал АО-2024 та перемога на US Open-2024 Людмили Кіченок

Але головною зіркою того року в українському тенісі стала Людмила Кіченок. У парі з латвійкою Оленою Остапенко вона спочатку дісталася фіналу Australian Оpen, а наприкінці сезону вперше в кар'єрі підняла над головою трофей US Open.

Тріумф на американському мейджорі став вишенькою на торті дуже сильного сезону у виконанні україно-латвійської пари. Крім успіхів на мейджорах, у Людмили та Олени була ще перемога на трав'яному турнірі в Істборні та чвертьфінал Вімблдону.

У матеріалі використано фото Getty images