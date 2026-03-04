Людмила Кіченок виступить у парному турнірі в Індіан-Веллс: з ким та проти кого зіграє українка
Українсько-американський тандем отримали суперниць із Британії та Словаччини
близько 2 годин тому
Українка Людмила Кіченок візьме участь у престижному хардовому турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллс (США). Тенісистка заявлена у парній сітці змагань.
Кіченок вийде на корт разом з американкою Дезіре Кравчик. У стартовому колі дует зустрінеться з тандемом Тереза Михалікова (Словаччина) / Олівія Ніколлс (Велика Британія).
Це третій спільний виступ українсько-американської пари у сезоні 2026 року. Раніше тенісистки стали фіналістками турніру WTA 500 в Аделаїді.
