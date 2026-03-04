Завацька з «бубликом» програла на старті основи турніру WTA 125 в Анталії
Українська тенісистка поступилася 564-й ракетці світу
44 хвилини тому
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№294 WTA) завершила виступ на турнірі WTA 125 в Анталії.
26-річна українка у першому колі основної сітки турніру з рахунком 0:6, 1:6 поступилася представниці Туреччини Іпек Оз (№564 WTA).
Матч між тенісистками тривав 1 годину та 17 хвилин. За цей час Катаріна виконала 1 ейс, допустила 2 подвійні помилки, мала 1 брейк-пойнт, який не реалізувала, а суперниці дозволила реалізувати 6 із 7.
Для тенісисток це була перша очна офіційна зустріч.
Завацька пробилася до основної сітки турніру, подолавши кваліфікацію.
Минулого тижня на турнірі WTA 125 в Анталії українка дійшла до другого кола, пройшовши у першому раунді німкеню Кароліне Вернер на відмові.
Нагадаємо, Ангеліна Калініна успішно стартувала на турнірі WTA 125 в Анталії.
