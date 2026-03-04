Володимир Кириченко

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№294 WTA) завершила виступ на турнірі WTA 125 в Анталії.

26-річна українка у першому колі основної сітки турніру з рахунком 0:6, 1:6 поступилася представниці Туреччини Іпек Оз (№564 WTA).

Матч між тенісистками тривав 1 годину та 17 хвилин. За цей час Катаріна виконала 1 ейс, допустила 2 подвійні помилки, мала 1 брейк-пойнт, який не реалізувала, а суперниці дозволила реалізувати 6 із 7.

Для тенісисток це була перша очна офіційна зустріч.

Завацька пробилася до основної сітки турніру, подолавши кваліфікацію.

Минулого тижня на турнірі WTA 125 в Анталії українка дійшла до другого кола, пройшовши у першому раунді німкеню Кароліне Вернер на відмові.

