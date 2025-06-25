Олег Шумейко

Надія Кіченок та Ніколь Меліхар у чвертьфіналі турніру серії WTA500 у німецькому Бад-Гомбургу поступилися Гуо Ханью та алєксандрє пановой 6:4, 6:7 (2), 10-12.

За майже 2 години на корті україно-американський тандем тричі подав навиліт, двічі помилився при подачі та реалізував 1 брейк-поінт з восьми. Китайсько-російська пара зробила 3 ейси та одну «подвійну».

Нагадаємо, що Еліна Світоліна отримала нагороду за виступ за збірну України.